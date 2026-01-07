Усик 7 января поздравил украинцев с Рождеством – видеообращение на фоне церкви

Александр Усик / © Associated Press

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александр Усик 7 января поздравил украинцев с Рождеством.

Утром 7 января украинский боксер выложил в Instagram-сторис видеообращение к своим подписчикам на фоне церкви.

"Христос родился! Славим его! С праздником, дорогие друзья. Духовной силы всем, любви и счастья", – сказал Усик.

Отметим, что с 2023 года Украина официально празднует Рождество Христово по новоюлианскому календарю – 25 декабря, а не по юлианскому – 7 января.

Ранее сообщалось, что Усик трогательно поздравил украинцев с Новым годом.

Напомним, Александр рассказал, что планирует вернуться на ринг в 2026 году и хочет провести бой с американцем Деонтеем Уайлдером.

По словам менеджера украинского боксера Эгиса Климаса, бой между Усиком и Уайлдером может состояться в конце апреля или начале мая 2026 года в США.