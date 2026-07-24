Усик анонсировал большой вечер бокса во Львове

Александр Усик / Фото: Денис Дидковский

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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик и его промоутерская компания Usyk 17 Promotions объявили о проведении большого вечера бокса во Львове.

Мероприятие состоится 22 августа на территории FESTRepublic и будет посвящено 35-й годовщине Независимости Украины. В рамках боксерского шоу запланировано 12 профессиональных поединков.

Кроме боксерских поединков, зрителей ждет концертная программа с участием топовых украинских артистов.

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"Именно во Львове, в 2014 году, Александр Усик завоевал свой первый титул в профессиональной карьере. Через 12 лет история продолжается. Львов станет городом, где новое поколение боксеров Usyk17 Promotions сделает следующий шаг на пути к чемпионским титулам", — говорится в публикации.

Также отмечается, что старт продажи билетов на вечер бокса — уже совсем скоро.

Добавим, что Усик именно во Львове в 2014 году завоевал свой первый профессиональный чемпионский титул, когда нокаутировал южноафриканца Даниэля Брюера и стал обладателем пояса WBO Inter-Continental в первом тяжелом весе.

В марте 2026 года Усик и его компания уже организовывали вечер бокса в Украине. Мероприятие прошло в гостиничном комплексе Equides Club (село Лесники под Киевом), свои поединки провели известные украинские боксеры Александр Хижняк и Даниэль Лапин, а событие посетил британский экс-чемпион мира в хевивейте Энтони Джошуа.

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Напомним, в конце июня Усик отказался от всех своих титулов в супертяжелом весе.

В последний раз Александр выходил в ринг в ночь на 24 мая в египетском городе Гиза, техническим нокаутом одолев нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

В послужном списке 39-летнего Усика 25 побед (16 нокаутом) в 25 поединках на профиринге.

Ранее сообщалось, что Усик назвал возможных соперников для последнего боя в своей карьере.

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Также мы рассказывали, что в команде Усика раскрыли планы боксера после отказа от титулов.

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