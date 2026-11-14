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Дата публикации
Категория
Проспорт
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Усик анонсировал Rising Stars III во Львове: бой Хижняка и возвращение Даниэля Лапина

Прямую трансляцию вечера покажут Киевстар ТВ и DAZN.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Вечер бокса Rising Stars III во Львове

Вечер бокса Rising Stars III во Львове

19 декабря во львовском Emily Resort состоится Rising Stars III: Constellation — третий вечер профессионального бокса после перезапуска промоутерской компании Александра Усика Usyk 17 Promotions. Главным событием турнира станет поединок Александра Хижняка, а в соглавном бою на ринг вернется Даниэль Лапин.

Прямую трансляцию вечера покажут Киевстар ТВ и DAZN.

Всего программа вечера будет включать девять поединков. Кроме главных боев, на ринг выйдут семь боксеров Usyk 17 Promotions, которые встретятся с иностранными соперниками.

Сервисным партнером события выступает Ready to Fight — глобальная боксерская платформа, которую организаторы используют при подготовке к вечеру бокса для поиска спарринг-партнеров и потенциальных соперников.

Хижняк возглавит вечер, Лапин вернется на ринг

Главным событием Rising Stars III: Constellation станет поединок Александра Хижняка.

В рамках боксерского вечера Rising Stars II в августе этого года Хижняк завоевал свой первый пояс в профессиональном боксе — WBA Gold International, победив аргентинца Дурваля Элиаса Паласио. В декабре он снова должен выйти на ринг во Львове.

Еще одно ожидаемое событие — возвращение на ринг Даниэля Лапина, бывшего обладателя титулов IBF Inter-Continental, WBA Continental и WBO International.

Александр Усик: "Хочу, чтобы наши ребята могли думать о главном о боксе"

Для основателя Usyk 17 Promotions Александра Усика развитие молодых спортсменов остается главным приоритетом компании. Он отмечает: задача промоушена — создавать условия, при которых боксеры смогут максимально сосредоточиться на своей карьере.

"Горжусь бойцами Usyk 17 Promotions. Вижу, как они растут, сколько работают и как с каждым боем становятся сильнее. Так же горжусь нашей командой, которая, несмотря на войну, организовывает большие боксерские вечера в Украине. Именно к этому я и стремился дать нашим ребятам возможность развиваться, проявлять себя, идти к своим мечтам. Хочу, чтобы они могли сосредоточиться на главном — на боксе и тренировках. А обо всем остальном мы позаботимся, подставим плечо", Александр Усик, основатель Usyk 17 Promotions.

Итоги первого года после перезапуска

2026 год стал новым этапом в развитии Usyk 17 Promotions. После перезапуска компания провела два вечера профессионального бокса: в марте — в Equides Club в Лесниках под Киевом, в августе — на !FESTrepublic во Львове.

Первое мероприятие посетил Энтони Джошуа — бывший чемпион мира в супертяжелом весе и одна из самых известных фигур современного бокса. На этом же шоу Александр Хижняк дебютировал среди профессионалов, а уже через несколько месяцев завоевал свой первый титул.

Rising Stars III: Constellation станет третьим боксерским вечером компании в 2026 году. Следующий шаг — расширение географии турниров.

"С самого начала мы открыто заявляли о своих амбициях: развивать украинских боксеров и выводить их на международную арену. За этот год мы провели два больших боксерских вечера, помогли Александру Хижняку завоевать первый профессиональный титул и привлекли внимание мирового боксерского сообщества. Сейчас все усилия команды направлены на Rising Stars III во Львове. В то же время, мы уже планируем следующий этап развития компании — расширение географии наших турниров на Европу в 2027 году в 2027 году. Наша цель не только открывать новые возможности для украинских спортсменов, но и развивать Usyk 17 Promotions как узнаваемый и конкурентоспособный международный промоушен", — Сергей Лапин, менеджер Usyk 17 Promotions.

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