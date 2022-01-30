Усик анонсировал свой футбольный дебют: боксер сыграет на турнире в Турции

Александр будет играть за команду Первой лиги "Полесье" Житомир.

Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик анонсировал свой футбольный дебют.

35-летний боксер сыграет за житомирский клуб "Полесье" на выставочном турнире Winter Cup, который состоится в Турции с 3-го по 12 февраля.

"Дорогие друзья! Всем здравствуйте! Меня зовут Александр Усик, и я дебютирую за команду "Полесье" Житомир из Первой лиги. 3 февраля я дебютирую за эту команду в Турции на Winter Cup. Поехали, всем бокс, а потом футбол", - приводит слова Усика официальный сайт харьковского "Металлиста".

Участниками Winter Cup-2022 станут два клуба УПЛ - "Верес", "Черноморец" и две команды Первой лиги - "Полесье" и "Металлист". Согласно регламенту, каждая команда сыграет с каждой по одному матчу.

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