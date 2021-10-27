"Усик - бог бокса": Джошуа возвеличил Александра и готов провести реванш в Украине

Эй Джей отдал должное украинскому чемпиону, но пообещал устроить войну и вернуть себе пояса.

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа рассказал, что не собирается отказываться от боя-реванша с Александром Усиком, отобравшим у него титулы по версиям WBA, IBF, WBO и IBO.

"Как вы можете сказать бойцу, чтобы он не дрался? Давайте уважать бойцов. Как можно говорить не драться с лучшими? Усик - сейчас бог в боксе. Я хочу с ним драться. Он чемпион мира в супертяжелом весе. И если кто-то говорит, что мне не нужно с ним больше драться, то они, должно быть, меня не знают.

Я так долго учился и набирался опыта за всю свою карьеру. И на таком уровне - поверьте, здесь очень непросто быть. Мне не нужен никакой промежуточный бой для разогрева. Меня вводят в ступор эти вопросы. Бокс - это спорт воинов, они всегда находятся на передовой.

Усик чувствует себя чемпионом сейчас. Он должен быть на седьмом небе. И я хочу видеть, как справлюсь с этим и избавлюсь от него. Представьте себе, чтобы кто-то из великих чемпионов прошлых лет заявил - не нужен реванш, нужны разогревающие бои. Что бы о нем сказали? Этот парень вообще воин? - сказал Джошуа в интервью iFL TV.

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Кроме того, Эй Джей заявил, что готов провести поединок-реванш в Украине.

"Где будет бой? Об этом лучше говорить с промоутерами и с моими менеджерами. На самом деле, я поехал бы в Украину, если нужно. Это была последняя опция, что я поеду в Украину. Но поскольку Усик - чемпион, то вам нужно спрашивать его, ибо, вероятно, он хочет максимизировать свой последний заработок.

Потому что я иду за этими поясами, парень. Усик, ты увидишь другую энергию, другой дух соперника. Я приеду побеждать. В моей голове только одна мысль - война, убийство. Намереваюсь избить этого парня и довести его душу до точки, когда он захочет сдаться", - резюмировал Джошуа.

Как сообщалось ранее, Джошуа активировал опцию реванша, которая была прописана в контракте на первый поединок с украинцем. По словам промоутера британского боксера Эдди Хирна , реванш планируют на март 2022 года.

В ночь на 26 сентября Усик победил Джошуа единогласным судейским решением — 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе.

завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В активе 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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