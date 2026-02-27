- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 675
- Время на прочтение
- 1 мин
Усик будет биться с легендарным кикбоксером: объявлена дата и место поединка
Александр проведет бой с нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александр Усик проведет бой с легендарным кикбоксером Рико Верховеном.
Об этом сообщает Ring Magazine.
Поединок между украинским боксером и нидерландским кикбоксёром состоится 23 мая в Гизе (Египет).
На кону будет стоять титул WBC в супертяжелом весе, которым владеет Усик.
36-летний Верховен возглавляет рейтинги лучших кикбоксеров мира в супертяжелом весе с 2014 года, он также провел по одному бою в профессиональном боксе и ММА.
Усик последний раз выходил в ринг в июле 2025 года, когда нокаутировал британца Даниеля Дюбуа и в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала Усик собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды — в хевивейте.
В послужном списке 39-летнего украинца 24 победы (15 нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.
Напомним, в ноябре прошлого года Усик отказался от титула WBO, из-за чего потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Александр планировал вернуться на ринг в 2026 году и неоднократно заявлял, что хочет провести бой с американцем Деонтеем Уайлдером. Однако "Бронзовый бомбардировщик" выбрал себе другого соперника и 4 апреля в Лондоне проведет поединок с Дереком Чисорой.