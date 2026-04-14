Усик — чемпион: The Ring обновил рейтинг боксеров хевивейта после победы Фьюри над россиянином
Украинец Александр Усик продолжает владеть поясом авторитетного журнала The Ring в супертяжелом весе.
Авторитетный журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров супертяжелого веса. Возглавляет его чемпион мира по версиям WBA, WBC и IBF Александр Усик.
Украинский боксер владеет чемпионским поясом The Ring, находясь на самой вершине, но вне рейтинга.
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри после победы над россиянином Арсланбеком Махмудовым вернулся в рейтинг и поднялся на третью позицию.
На первом месте находится британец Фабио Уордли, который стал обладателем пояса WBO в ноябре прошлого года после того, как Усик отказался от титула и потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
На второй позиции идет немец Агит Кабайел. Британец Даниель Дюбуа теперь занимает четвертое место, а хорват Филипп Хргович — пятое.
Рейтинг боксеров супертяжелого веса от The Ring
Чемпион — Александр Усик (Украина, 24-0-0, 15 КО)
1. Фабио Уордли (Великобритания, 20-0-1, 19 КО)
2. Агит Кабайел (Германия, 27-0-0, 19 КО)
3. Тайсон Фьюри (Великобритания, 35-2-1, 24 КО)
4. Даниель Дюбуа (Великобритания, 22-3-0, 21 КО)
5. Филипп Хргович (Хорватия, 19-1-0, 14 КО)
6. Мозес Итаума (Великобритания, 14-0-0, 12 КО)
7. Мартин Баколе (ДР Конго, 21-2-1, 16 КО)
8. Эфе Аджагба (Нигерия, 21-1-1, 14 КО)
9. Ричард Торрес-младший (США, 14-0-0, 12 КО)
10. Мурат Гассиев (Армения, 33-2-0, 26 КО)
Напомним, Усик последний раз выходил в ринг в июле 2025 года, когда нокаутировал британца Даниеля Дюбуа и в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), затем дважды — в хевивейте.
Следующий бой Усик проведет 23 мая в Египте с выдающимся нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.
Поединок Усик — Верховен состоится по правилам бокса. На кону будет стоять пояс WBC в супертяжелом весе — это будет добровольная защита титула украинцем.
