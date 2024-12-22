Усик дал первый комментарий после победы над Фьюри в реванше: что сказал украинский чемпион

Обладатель титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик в ринге прокомментировал победу над Тайсоном Фьюри в бою-реванше.

"Я победил. Сегодня важный день для меня – мои сыновья победили также в своих поединках в дзюдо. Они сказали мне: "Папа, ты следующий". Я ответил им: "Хорошо", – сказал Усик.

Усик победил Фьюри единогласным решением судей – все три 116-112.

Напомним, первый поединок между Усиком и Фьюри состоялся в Эр-Рияде в ночь на 19 мая 2024 года. Тогда украинец победил британца раздельным решением судей. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке, сосредоточив в своих руках все четыре главных боксерских пояса – WBO, WBA, IBF и WBC.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, получивший этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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