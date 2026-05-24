Усик дал первый комментарий после победы над Верховеном

Александр Усик / Фото: Денис Дидковский

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF украинец Александр Усик прокомментировал свою победу над нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.

"Для меня это (победа — прим.) очень важно, но я знаю, что сейчас в Украине — моя страна — летят бомбы, мои люди сейчас сидят в укрытиях. Моя семья, моя дочь — они в укрытии. Она прислала мне сообщение: "Папа, я тебя люблю. Ты выиграл. Мне страшно". Я сказал: "О Боже мой… Очень спасибо. Большое спасибо".

Моя команда, я люблю вас. Вы — лучшие. Екатерина, моя жена, я тебя люблю. Ты — моя жизнь. Ты — моя жизнь, ты — мое сердце", — сказал Усик в ринге после боя.

Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде. Сначала украинец отправил соперника в нокдаун, а затем пошел добивать его и рефери остановил бой.

В бою Усик — Верховен на кону стоял пояс WBC в супертяжелом весе — это была добровольная защита титула украинцем.

Также Александр защищал титулы WBA и IBF. В случае поражения он потерял бы эти пояса, но они не перешли бы к Верховену, потому что нидерландец не входил в рейтинги организаций.

Помимо защиты вышеупомянутых поясов, Усик за победу над Верховеном также завоевал специальный пояс WBC , который называется "Король Нила".

Усик впервые в карьере бился не с профессиональным боксером, а с представителем другого вида единоборств. Для 39-летнего украинца это 25-я победа на профессиональном ринге (16 — нокаутом) в 25 поединках.

Бой против Усика стал 37-летним Верховеном вторым в профессиональном боксе — в апреле 2014 года нидерландец во втором раунде нокаутировал венгра Яноша Финферу, после чего продолжил карьеру в кикбоксинге.

Верховен является одним из самых выдающихся кикбоксеров всех времен. За свою карьеру в этом виде спорта он провел 76 боев, в которых одержал 66 побед.

