Усик дал первый комментарий после победы нокаутом над Дюбуа в реванше

Александр Усик / © Associated Press

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Новоиспеченный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик в ринге дал первый комментарий после победы нокаутом в бою-реванше против Даниеля Дюбуа.

"38 лет – это еще молодой парень, запомните. 38 – это только начало. Почему получилось легче, чем в первом поединке? Не знаю. Спасибо Иисусу Христу, Деве Марии, моей команде и публике на "Уэмбли". Дюбуа? Брат, извини, но это спорт. Но мой народ спорт. Но мой народ хотел этой победы", – сказал Усик.

Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде. Перед этим в том же раунде украинец отправил британца в нокдаун. Тот встал, но Александр моментально добил соперника.

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Теперь в послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

На счету 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) и три поражения в 25 поединках.

Усик в третий раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира. Впервые это произошло в 2018 году, когда украинец победил россиянина Мурата Гассиева в бою за все титулы крузервейта (весовая категория до 90,7 кг). А в 2024 году Александр получил звание "абсолюта" уже в сверхтяжелом весе, одолев британца Тайсона Фьюри.

Напомним, Усик во второй раз одержал победу над Дюбуа. Впервые боксеры встретились в ринге в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниэля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

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