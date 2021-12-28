Усик должен это увидеть: появилось видео, как Джошуа готовится к реваншу с украинцем

Усик должен это увидеть: появилось видео, как Джошуа готовится к реваншу с украинцем

Британский боксер без устали работает, чтобы вернуть себе чемпионские пояса.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа не теряет даром времени, пока о бое-реванше с Александром Усиком еще не объявлено официально.

Британец активно тренируется в Дубае под руководством Энтони Уилсона. У себя в Instagram тренер Эй Джея опубликовал видео, на котором его подопечный усердно отрабатывает удары по корпусу.

Отметим, что точной даты реванша между Усиком и Джошуа еще нет. По словам промоутера британского боксера Эдди Хирна , реванш планируют на март 2022 года. Джошуа уже активировал опцию реванша, которая была прописана в контракте на первый поединок с украинцем.

Напомним, в ночь на 26 сентября Усик победил Джошуа единогласным судейским решением - 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и два поражения.

Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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