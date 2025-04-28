Усик – Дюбуа: букмекеры определили фаворита боя за звание абсолютного чемпиона мира

Усик – Дюбуа / © @queensberrypromotions

Реклама

После официального объявления объединительного боя между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула IBF Даниелем Дюбуа букмекеры оценили шансы боксеров одержать победу.

Аналитики считают украинского боксера фаворитом этого поединка. На победу Усика можно поставить с коэффициентом 1,20. Выигрыш британца – 4,85.

Ничья, как наименее вероятный результат в боксе, оценена коэффициентом 25,00.

Реклама

Наиболее вероятным результатом боя букмекеры считают победу Усика нокаутом – 1,80. Триумф Александра судейским решением – 2,55.

Досрочная победа Дюбуа оценивается коэффициентом 8,50. Успех Даниэля по очкам – 12,00.

Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниэля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

В послужном списке 38-летнего Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках. В последнем бою украинец в декабре 2024-го в реванше победил британца Тайсона Фьюри, защитив титулы WBA, WBO, WBC и IBO.

В активе 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) в 24 поединках. Британец по прозвищу "Динамит" имеет в своем пассиве два поражения – от Джо Джойса в 2020 году и от Усика в 2023-м. В последнем поединке он в сентябре 2024-го нокаутировал своего соотечественника Энтони Джошуа, защитив пояс IBF.

Ранее сообщалось, что Усик и Дюбуа провели дуэль взглядов на "Уэмбли", во время которой британец толкнул и обозвал украинца.