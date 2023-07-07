Усик – Дюбуа: букмекеры определили фаворита боя за звание чемпиона мира

Украинский боксер будет защищать пояса в поединке с британским претендентом.

26 августа украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик проведет бой против британца Даниэля Дюбуа.

Поединок состоится в польском Вроцлаве на "Тарчински Арена". Именно здесь в 2011 году Виталий Кличко техническим нокаутом победил поляка Томаша Адамека и защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC.

На кону в бою Усик – Дюбуа будут стоять все чемпионские пояса, которыми владеет украинец.

В последний раз Александр выходил в ринг в августе прошлого года, когда в реванше победил британца Энтони Джошуа. Тогда украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью 2021 года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Дюбуа в своем последнем поединке в декабре 2022 года нокаутировал южноафриканца Кевина Лерену.

Прогнозы букмекеров на бой Усик – Дюбуа

Букмекеры абсолютным фаворитом поединка считают украинского чемпиона. На победу Усика можно поставить с коэффициентом 1,13. Выигрыш Дюбуа – 7,80.

Ничья, как наименее вероятный результат в боксе, оценена коэффициентом 26,00.

На триумф Александра нокаутом принимаются ставки с коэффициентом 1,40. Победа украинца по очкам – 3,40.

Досрочная победа Дюбуа оценивается коэффициентом 12,00. Успех Даниэля благодаря судейскому решению – 23,00.

В активе 36-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 25-летнего Дюбуа 19 побед (18 – нокаутом) и единственное поражение в ноябре 2020 года от своего соотечественника Джо Джойса.

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