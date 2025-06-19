Усик – Дюбуа: что нужно знать о бое за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе

Усик – Дюбуа / © @queensberrypromotions

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Ровно месяц остается до главного боя 2025 года – поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

В ожидании этого противостояния собрали для вас главную информацию о грядущем поединке.

Усик – Дюбуа: дата и место боя

Поединок между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

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Украинец во второй раз в карьере будет боксировать на "Уэмбли". Свой первый бой на этой арене он провел в октябре 2020 года. Тогда Александр в своем втором поединке в хевивейте решением судей победил британца Дерека Чисору.

В целом для Усика бой с Дюбуа станет четвертым в Великобритании. В ноябре 2018 года он нокаутировал британца Тони Белью в Манчестере, защитив звание "абсолюта" в крузервейте. А в сентябре 2021-го Александр по очкам победил британца Энтони Джошуа на арене "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне, став чемпионом мира в супертяжелом весе.

Усик – Дюбуа

Усик – Дюбуа: что будет стоять на кону

На кону в объединительном бою Усик – Дюбуа будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. В настоящее время украинец владеет титулами WBA, WBO, WBC и IBO, а британцу принадлежит пояс IBF.

Александр Усик / © Associated Press

Усик – Дюбуа: скандал в первом бою

Усик и Дюбуа во второй раз сойдутся в ринге, потому это будет поединок-реванш. Первый бой между боксерами состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниэля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

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Усик – Дюбуа / © Associated Press

В пятом раунде того поединка произошел скандальный эпизод – британец нанес украинцу запрещенный удар ниже пояса, после чего тот оказался на канвасе ринга. Рефери не стал отсчитывать нокдаун, а дал Александру несколько минут на восстановление.

Усик – Дюбуа / © Associated Press

После боя Дюбуа пожаловался, что у него украли победу, потому что его удар пришелся Усику не ниже пояса, а точно в живот. Даниэль заявил, что на самом деле он нокаутировал украинца и должен был завладеть чемпионскими поясами. Поэтому в команде британца даже требовали аннулировать результат поединка, однако апелляция была отклонена.

Позже Дюбуа неоднократно подчеркивал, что судьи несправедливо лишили его победы в первом поединке с украинцем. Британец настроен отомстить в реванше.

"Я должен был выиграть первый бой, но судейское решение лишило меня победы, поэтому в этот раз я не допущу ни одной ошибки перед своими людьми на национальном стадионе в моем родном городе. Сейчас я стал более сильным и опасным бойцом, и Усик почувствует это на себе 19 июля", – сказал Даниэль.

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Усик – Дюбуа: как боксировали после очной встречи

После победы над Дюбуа в августе 2023 года Усик провел два поединка – оба в саудовском Эр-Рияде против британца Тайсона Фьюри.

В мае 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил "Цыганского короля" в нокдаун.

Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке и первым в истории "абсолютом" хевивейта с четырьмя главными титулами – WBO, WBA, IBF и WBC.

Усик – Фьюри / © Associated Press

В декабре 2024-го украинец победил Фьюри единогласным решением судей и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе.

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В отличие от первого боя, в реванше Усик – Фьюри на кону не стояло звание абсолютного чемпиона мира, поскольку летом Александр отказался от титула IBF.

Усик – Фьюри / © Associated Press

Дюбуа после поражения от Усика провел три поединка. В декабре 2023-го британец нокаутировал американца Джаррелла Миллера, а в начале июня 2024-го досрочно победил хорвата Филиппа Хрговича в поединке за временный титул IBF.

Позже Даниэля повысили до полноценного чемпиона организации после того, как Усик отказался от пояса IBF.

В сентябре 2024-го Дюбуа успешно провел защиту титула IBF, когда на "Уэмбли" нокаутировал своего соотечественника Энтони Джошуа.

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В феврале 2025-го Даниэль должен был во второй раз защищать пояс IBF, но всего за несколько дней до боя с новозеландцем Джозефом Паркером снялся из-за вирусной инфекции. Несмотря на это, британец сохранил свой титул.

Даниель Дюбуа

Усик – Дюбуа: послужной список боксеров

В послужном списке 38-летнего Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках на профессиональном ринге.

В активе 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) в 24 поединках на профиринге. Британец по прозвищу "Динамит" имеет в своем пассиве два поражения – от Джо Джойса в 2020 году и от Усика в 2023-м.

Усик – Дюбуа: промо боя

После официального объявления реванша Усик – Дюбуа в Сети был опубликован официальный проморолик боя.

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"На кону все на "Уэмбли". Даниэль Дюбуа стремится стать первым британским абсолютным чемпионом в супертяжелом весе этого столетия в грандиозном реванше с Александром Усиком", – говорится в подписи к промо бою.

Усик – Дюбуа: медиамероприятия перед боем

29 апреля Усик и Дюбуа приняли участие в пресс-конференции в Лондоне, посвященной их грядущему бою.

Во время пресс-конференции Усик и Дюбуа устроили спор из-за скандального эпизода с первого поединка, когда британец нанес украинцу запрещенный удар ниже пояса.

Также на пресс-конференции Александр остроумно потроллил своего соперника.

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Александр Усик

Завершилась пресс-конференция битвой взглядов, которая прошла довольно спокойно.

Усик – Дюбуа

Боксеры посмотрели друг другу в глаза, после чего британец первым отвел взгляд.

Днем ранее Усик и Дюбуа провели дуэль взглядов на "Уэмбли", во время которой британец толкнул и обозвал украинца.

Усик – Дюбуа

Позже Даниэль объяснил свое наглое поведение.

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Также сообщалось, что Усик ответил на критику со стороны тренера Дюбуа, который обвинил его в мошенничестве.

Усик – Дюбуа: гонорары боксеров

По информации News Bet365, общий гонорар за бой Усик – Дюбуа составит 203,5 миллиона долларов.

Из этой суммы Усик получит 132,28 млн долларов, а Дюбуа – 71,22 млн долларов. Для украинца и британца это будут самые большие гонорары в карьере.

К слову, за реванш против бритаца Тайсона Фьюри украинский чемпион заработал 114 миллионов долларов, а за первый поединок с "Цыганским королем" – 45 миллионов долларов.

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Александр Усик

Усик – Дюбуа: прогноз букмекеров на бой

Аналитики букмекерских контор считают фаворитом поединка украинского боксера. На победу Усика можно поставить с коэффициентом 1,20. Выигрыш Дюбуа – 4,85.

Ничья, как наименее вероятный результат в боксе, оценена коэффициентом 25,00.

Наиболее вероятным результатом боя букмекеры считают победу Усика нокаутом – 1,80. Триумф Александра судейским решением – 2,55.

Досрочная победа британца оценивается коэффициентом 8,50. Успех Даниэля по очкам – 12,00.

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Усик – Дюбуа