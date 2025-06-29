Усик – Дюбуа: дата и время начала боя за звание абсолютного чемпиона мира

Усик – Дюбуа / © Associated Press

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В субботу, 19 июля, чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик проведет бой с обладателем титула IBF Даниелем Дюбуа.

Объединительный поединок между украинцем британцем состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Это будет уже второе противостояние между Усиком и Дюбуа. Впервые боксеры сошлись на ринге в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниэля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

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Время начала боя Усик – Дюбуа

Вечер бокса на "Уэмбли" стартует в 19:00 по киевскому времени. Зрители увидят поединки андеркарда. Главный бой между Усиком и Дюбуа начнется не ранее 23:00.

В послужном списке 38-летнего Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках на профессиональном ринге. В последнем бою украинец в декабре 2024-го в реванше победил британца Тайсона Фьюри, защитив титулы WBA, WBO, WBC и IBO.

В активе 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) в 24 поединках. Британец по прозвищу "Динамит" имеет в своем пассиве два поражения – от Джо Джойса в 2020 году и от Усика в 2023-м. В последнем поединке он в сентябре 2024-го нокаутировал своего соотечественника Энтони Джошуа, защитив пояс IBF.