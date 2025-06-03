Усик – Дюбуа: экс-чемпион мира сделал смелый прогноз на бой за звание "абсолюта"

Усик – Дюбуа / © queensberrypromotions

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Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Джонни Нельсон поделился ожиданиями от грядущего объединительного поединка между чемпионом мира в хевивейте по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком и обладателем титула IBF Даниелем Дюбуа.

По мнению 58-летнего британца, бой завершится поражением его соотечественника.

Нельсон уверен в победе Усика и склоняется к тому, что украинец нокаутирует своего соперника.

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"Это будет повторение их первого боя. Усик уже много раз подтверждал свой класс. Если он один раз боксировал с кем-то и побеждал, то ему будет гораздо проще это повторить. Вспомните реванш с Фьюри, когда Усик выглядел более убедительно, чем в первом бою. Это факты, а не просто разговоры.

Если руководствоваться фактами, пожалуй, это снова произойдет с Дюбуа. Думаю, что Усик его нокаутирует", – сказал Нельсон в комментарии YouTube-каналу Boxing News.

Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниэля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

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Отметим, что Усик и Дюбуа устроили спор на пресс-конференции перед реваншем из-за скандального эпизода с первого поединка, когда британец нанес украинцу запрещенный удар ниже пояса.

Также на пресс-конференции Александр остроумно потроллил своего соперника.

Днем ранее Усик и Дюбуа провели дуэль взглядов на "Уэмбли", во время которой британец толкнул и обозвал украинца.

Позже Дюбуа объяснил, почему толкнул и обозвал Усика во время битвы взглядов.

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Ранее в Сети было опубликовано официальное промо боя Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

Напомним, букмекеры уже определили фаворита боя Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.