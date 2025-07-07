Усик – Дюбуа: где смотреть бой за звание абсолютного чемпиона мира

Усик – Дюбуа / © @queensberrypromotions

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В субботу, 19 июля, чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик проведет объединительный бой с обладателем титула IBF Даниелем Дюбуа.

Поединок между украинцем британцем состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Это будет второе противостояние между Усиком и Дюбуа. Впервые боксеры сошлись на ринге в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниэля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

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Где смотреть бой Усик – Дюбуа

В Украине реванш Усик – Дюбуа будет транслировать медиасервис MEGOGO.

Главный бой и весь файткард вечера бокса можно будет посмотреть по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL".

Поединок Усик – Дюбуа с места событий на "Уэмбли" прокомментирует Владимир Кобельков. Трансляция будет доступна в подразделе "Единоборства" в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Гонг", а также на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение", который появится на сервисе в день события.

Вечер бокса в Лондоне будет стартовать ориентировочно в 19:00 по киевскому времени, а главный бой между Усиком и Дюбуа начнется около 23:30 по киевскому времени.

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На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция боя Усик – Дюбуа.

В послужном списке 38-летнего Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках на профессиональном ринге. В последнем бою украинец в декабре 2024-го в реванше победил британца Тайсона Фьюри, защитив титулы WBA, WBO, WBC и IBO.

В активе 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) в 24 поединках. Британец по прозвищу "Динамит" имеет в своем пассиве два поражения – от Джо Джойса в 2020 году и от Усика в 2023-м. В последнем поединке он в сентябре 2024-го нокаутировал своего соотечественника Энтони Джошуа, защитив пояс IBF.

Ранее сообщалось, что букмекеры определили фаворита боя Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

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Также мы рассказывали, сколько заработают Усик и Дюбуа за бой-реванш.