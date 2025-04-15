Усик – Дюбуа: названа дата и место проведения боя за звание абсолютного чемпиона мира

Усик – Дюбуа

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Стали известны детали потенциального поединка между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула IBF Даниелем Дюбуа.

Как сообщает инсайдер The Ring Майк Коппинджер, стороны находятся на финальной стадии подписания контракта о бое за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Поединок планируют провести 12 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

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Напомним, первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниэля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

В мае 2024 года Усик победил британца Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Затем из-за реванша с "Цыганским королем" украинец отказался проводить обязательную защиту титула IBF против Дюбуа и освободил пояс, потеряв звание "абсолюта".

В послужном списке 38-летнего Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках. В последнем бою украинец в декабре 2024-го в реванше победил Фьюри, защитив титулы WBA, WBO, WBC и IBO.

В активе 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) в 24 поединках. Британец по прозвищу "Динамит" имеет в своем пассиве два поражения – от Джо Джойса в 2020 году и от Усика в 2023-м. В последнем поединке он в сентябре 2024-го нокаутировал своего соотечественника Энтони Джошуа, защитив пояс IBF.

В феврале этого года Дюбуа должен был защищать титул IBF в поединке с новозеландцем Джозефом Паркером, но за несколько дней до боя снялся из-за вирусной инфекции.