Усик – Дюбуа: непобедимый супертяжеловес назвал фаворита боя и предостерег украинца

Хорватский боксер супертяжелого веса Филипп Хргович прокомментировал грядущий бой между чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

По мнению 31-летнего хорвата, украинский боксер является абсолютным фаворитом поединка. Впрочем, Хргович решил дать совет Усику – быть внимательным и не приближаться к правой руке Дюбуа.

"Я думаю, что Усик – большой фаворит на победу в этом поединке. Я даю ему большое преимущество. Дюбуа – большой парень, с хорошим ударом, и в боксе может случиться что угодно. Я даю ему шанс панчера.

Я не даю шансов Даниэлю перебоксовать Александра. Думаю, что он будет слишком медленным. Усику нужно быть осторожным и держаться подальше от правой руки. Я думаю, что это будет достаточно легкая работа для Усика", – сказал Хргович в интервью Boxing Social.

Поединок Усик – Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве. На кону будут стоять все чемпионские пояса, которыми владеет украинец.

В активе 36-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 25-летнего Дюбуа 19 побед (18 – нокаутом) и единственное поражение в ноябре 2020 года от своего соотечественника Джо Джойса.

Напомним, ранее был представлен яркий проморолик титульного боя Усик – Дюбуа.

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