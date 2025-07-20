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Усик – Дюбуа: обнародована статистика ударов боя за звание абсолютного чемпиона мира
Украинец превзошел соперника по общему количеству точных попаданий.
Стали известны статистические итоги боя, в котором украинец Александр Усик нокаутировал британца Даниеля Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.
Поединок состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершился досрочной победой Усика в пятом раунде.
После завершения боя была опубликована подробная статистика ударов Усика и Дюбуа в этом поединке.
За весь бой Усик нанес 153 удара, 57 из которых были точными. На счету Дюбуа 179 ударов, 35 из которых были точными.
Украинец нанес 21 из 75 точных джебов и 36 из 78 силовых ударов. Британец донес до цели 11 из 104 джебов и 24 из 75 силовых ударов.
Ранее сообщалось, что обнародованы судейские записки боя-реванша Усик – Дюбуа.
На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа.
Также доступно видео эффектного нокаута в реванше Усик – Дюбуа.
Отметим, что Усик в третий раз завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Впервые это произошло в 2018 году, когда украинец победил россиянина Мурата Гассиева в бою за все титулы крузервейта (весовая категория до 90,7 кг). А в 2024 году Александр выборол звание "абсолюта" уже в супертяжелом весе, одолев британца Тайсона Фьюри.
Теперь в послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.
На счету 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) и три поражения в 25 поединках. Даниель уже прокомментировал поражение от Усика в реванше.
Напомним, Усик во второй раз одержал победу над Дюбуа. Впервые боксеры встретились в ринге в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниэля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.