Усик – Дюбуа: обнародована статистика ударов боя за звание абсолютного чемпиона мира

Усик – Дюбуа / © Associated Press

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Стали известны статистические итоги боя, в котором украинец Александр Усик нокаутировал британца Даниеля Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Поединок состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершился досрочной победой Усика в пятом раунде.

После завершения боя была опубликована подробная статистика ударов Усика и Дюбуа в этом поединке.

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За весь бой Усик нанес 153 удара, 57 из которых были точными. На счету Дюбуа 179 ударов, 35 из которых были точными.

Украинец нанес 21 из 75 точных джебов и 36 из 78 силовых ударов. Британец донес до цели 11 из 104 джебов и 24 из 75 силовых ударов.

Статистика ударов реванша Усик – Дюбуа / Фото: CompuBox

Ранее сообщалось, что обнародованы судейские записки боя-реванша Усик – Дюбуа.

На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа.

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Также доступно видео эффектного нокаута в реванше Усик – Дюбуа.

Отметим, что Усик в третий раз завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Впервые это произошло в 2018 году, когда украинец победил россиянина Мурата Гассиева в бою за все титулы крузервейта (весовая категория до 90,7 кг). А в 2024 году Александр выборол звание "абсолюта" уже в супертяжелом весе, одолев британца Тайсона Фьюри.

Теперь в послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

На счету 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) и три поражения в 25 поединках. Даниель уже прокомментировал поражение от Усика в реванше.

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Напомним, Усик во второй раз одержал победу над Дюбуа. Впервые боксеры встретились в ринге в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниэля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.