Усик – Дюбуа: обнародованы судейские записки боя-реванша

Усик – Дюбуа / © Associated Press

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Обнародованы судейские записки боя-реванша между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа, в котором украинец нокаутировал британца и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

На момент нокаута в пятом раунде украинец побеждал британца по очкам.

Первые четыре раунда были за Александром: 40-36, 39-37, 39-37.

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Один судья отдал Усику каждый из раундов, другие двое увидели победу украинца в трех из четырех раундов.

Судейские записки боя-реванша Усик – Дюбуа

На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа.

Также доступно видео эффектного нокаута в реванше Усик – Дюбуа.

Отметим, что Усик в третий раз завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Впервые это произошло в 2018 году, когда украинец победил россиянина Мурата Гассиева в бою за все титулы крузервейта (весовая категория до 90,7 кг). А в 2024 году Александр выборол звание "абсолюта" уже в супертяжелом весе, одолев британца Тайсона Фьюри.

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Теперь в послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

На счету 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) и три поражения в 25 поединках. Даниель уже прокомментировал поражение от Усика в реванше.

Напомним, Усик во второй раз одержал победу над Дюбуа. Впервые боксеры встретились в ринге в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниэля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.