Усик – Дюбуа: официально объявлены дата и место боя за звание абсолютного чемпиона мира

Усик – Дюбуа

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Бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Об этом официально объявила промоутерская компания Queensberry Promotions.

Это будет уже второй поединок между Усиком и Дюбуа. Впервые боксеры встретились на ринге в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниэля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

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На кону в реванше Усик – Дюбуа будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. В настоящее время украинец владеет титулами WBA, WBO, WBC и IBO, а британцу принадлежит пояс IBF.

В послужном списке 38-летнего Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках. В последнем бою украинец в декабре 2024-го в реванше победил Фьюри, защитив титулы WBA, WBO, WBC и IBO.

В активе 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) в 24 поединках. Британец по прозвищу "Динамит" имеет в своем пассиве два поражения – от Джо Джойса в 2020 году и от Усика в 2023-м. В последнем поединке он в сентябре 2024-го нокаутировал своего соотечественника Энтони Джошуа, защитив пояс IBF.

В феврале этого года Дюбуа должен был защищать титул IBF в поединке с новозеландцем Джозефом Паркером, но за несколько дней до боя снялся из-за вирусной инфекции.