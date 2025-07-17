ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
314
Время на прочтение
2 мин

Усик – Дюбуа: онлайн-трансляция боя за звание абсолютного чемпиона мира

Украинский боксер постарается во второй раз завладеть всеми поясами хевивейта.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Усик – Дюбуа

Усик – Дюбуа / © Associated Press

В субботу, 19 июля, чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик проведет объединительный бой с обладателем титула IBF Даниелем Дюбуа.

Поединок между украинским и британским боксерами состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Вечер бокса в Лондоне стартует поединками андеркарда ориентировочно в 19:00 по киевскому времени, а главный бой между Усиком и Дюбуа начнется около 23:30.

Усик и Дюбуа во второй раз сойдутся в ринге. Первый бой между боксерами состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниеля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

Для Усика это шанс во второй раз стать "абсолютом" в супертяжелом весе. Александр владел всеми поясами хевивейта после победы над британцем Тайсоном Фьюри в мае 2024 года, а затем отказался от титула IBF ради проведения реванша с "Цыганским королем".

Дюбуа повысили с временного до полноценного чемпиона IBF после того, как Усик отказался от этого пояса. В сентябре 2024 года Даниель защитил полученный титул, нокаутировав на "Уэмбли" своего соотечественника Энтони Джошуа.

В послужном списке 38-летнего Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках на профессиональном ринге. В последнем бою украинец в декабре 2024-го в реванше победил британца Тайсона Фьюри, защитив титулы WBA, WBO, WBC и IBO.

В активе 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) в 24 поединках. Британец имеет в своем пассиве два поражения – от Джо Джойса в 2020 году и от Усика в 2023-м.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция реванша Усик – Дюбуа.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
314
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie