Усик – Дюбуа: онлайн-трансляция боя за звание абсолютного чемпиона мира

Усик – Дюбуа / © Associated Press

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В субботу, 19 июля, чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик проведет объединительный бой с обладателем титула IBF Даниелем Дюбуа.

Поединок между украинским и британским боксерами состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Вечер бокса в Лондоне стартует поединками андеркарда ориентировочно в 19:00 по киевскому времени, а главный бой между Усиком и Дюбуа начнется около 23:30.

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Усик и Дюбуа во второй раз сойдутся в ринге. Первый бой между боксерами состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниеля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

Для Усика это шанс во второй раз стать "абсолютом" в супертяжелом весе. Александр владел всеми поясами хевивейта после победы над британцем Тайсоном Фьюри в мае 2024 года, а затем отказался от титула IBF ради проведения реванша с "Цыганским королем".

Дюбуа повысили с временного до полноценного чемпиона IBF после того, как Усик отказался от этого пояса. В сентябре 2024 года Даниель защитил полученный титул, нокаутировав на "Уэмбли" своего соотечественника Энтони Джошуа.

В послужном списке 38-летнего Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках на профессиональном ринге. В последнем бою украинец в декабре 2024-го в реванше победил британца Тайсона Фьюри, защитив титулы WBA, WBO, WBC и IBO.

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В активе 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) в 24 поединках. Британец имеет в своем пассиве два поражения – от Джо Джойса в 2020 году и от Усика в 2023-м.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция реванша Усик – Дюбуа.