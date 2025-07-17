Усик – Дюбуа: онлайн-видеотрансляция пресс-конференции боксеров перед реваншем

Усик – Дюбуа / © @queensberrypromotions

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В четверг, 17 июля, в Лондоне состоится официальная пресс-конференция чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александра Усика и обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа перед боем-реваншем.

За два дня до объединительного поединка украинский и британский боксеры пообщаются со СМИ.

Пресс-конференция с участием Усика и Дюбуа начнется в 15:00 по киевскому времени.

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Вашему вниманию онлайн-видеотрансляция пресс-конференции боксеров перед реваншем.

Добавим, что накануне Усик и Дюбуа провели открытую тренировку, на которую украинец вышел в футболке с надписью "Освободите защитников "Азовстали".

В пятницу, 18 июля, Усик и Дюбуа пройдут взвешивание (в 17:00 по киевскому времени), после чего состоится финальная дуэль взглядов перед реваншем.

Сам бой состоится в субботу, 19 июля, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

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Вечер бокса на "Уэмбли" стартует в 19:00 по киевскому времени. Зрители увидят поединки андеркарда, после чего состоится главный бой между Усиком и Дюбуа, который начнется около 23:30.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниеля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

В послужном списке 38-летнего Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках на профессиональном ринге. В последнем бою украинец в декабре 2024-го в реванше победил британца Тайсона Фьюри, защитив титулы WBA, WBO, WBC и IBO.

В активе 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) в 24 поединках. Британец по прозвищу "Динамит" имеет в своем пассиве два поражения – от Джо Джойса в 2020 году и от Усика в 2023-м. В последнем поединке он в сентябре 2024-го нокаутировал своего соотечественника Энтони Джошуа, защитив пояс IBF.

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Ранее сообщалось, что букмекеры определили фаворита боя Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

Кроме того, мы рассказывали, сколько заработают Усик и Дюбуа за бой-реванш. А также где смотреть поединок Усик – Дюбуа.

Напомним, Усик перед реваншем с Дюбуа назвал самую большую мечту в своей жизни. Также Александр рассказал, как его семья переживает войну в Украине.