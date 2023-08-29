Усик – Дюбуа: президент WBC отреагировал на запрещенный удар британского боксера

Маурисио Сулейман встал на сторону украинца в ситуации, которая вызвала споры.

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман прокомментировал скандальный эпизод в 5-м раунде боя между чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа, когда британец нанес украинцу удар ниже пояса.

Глава WBC поддержал Усика, заявив, Дюбуа действительно нарушил правила. Соответственно, рефери принял правильное решение, когда не стал отсчитывать нокдаун, а дал Александру время на восстановление.

"В пятом раунде Дюбуа нанес Усику удар, который попал четко в пояс боксерских шорт, что является очевидным ударом "ниже пояса", после чего Усик упал на канвас ринга.

К сожалению, только WBC использует правило мгновенного видеоповтора, которое не было применено в этом случае", – приводит слова Сулеймана украинское представительство WBC.

Напомним, Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде и защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF.

После боя Дюбуа заявил, что у него украли победу. По мнению британского боксера, его удар пришелся Усику не ниже пояса, а точно в живот. Даниэль выразил уверенность, что нокаутировал украинца и должен был завладеть чемпионскими поясами. В связи с этим в команде Дюбуа требуют аннулировать результат боя с Усиком.

Добавим, что Всемирная боксерская ассоциация (WBA) уже выступила с официальным заявлением касательно скандального удара британца ниже пояса. В организации констатировали, что попадание Дюбуа было нарушением правил, поэтому Усик справедливо защитил свои титулы.

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