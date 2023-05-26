Усик – Дюбуа: промоутер украинца назвал дату и место проведения чемпионского боя

Александр в Польше проведет поединок с обязательным претендентом на титул WBA.

Состоялись промоутерские торги на бой между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Их выиграла промоутерская компания К2 Promotions Ukraine. По словам промоутера украинского боксера Александра Красюка, поединок Усик – Дюбуа собираются организовать 12 августа в польском Вроцлаве.

"Усик против Дюбуа. Мы выиграли промоутерские торги. Сейчас работаем над тем, чтобы провести бой во польском Вроцлаве 12 августа", – написал Красюк в сторис Instagram.

instagram.com/alex.krassyuk

Ранее Красюк сообщал, что бой Усик – Дюбуа может состояться в польской столице – Варшаве.

Напомним, Усик 29 апреля должен был биться с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира, но стороны не смогли согласовать условия контракта на поединок, из-за чего он был отменен.

После отмены поединка с "Цыганским королем" команда украинца начала переговоры о бое с обязательным претендентом на титул WBA британцем Даниэлем Дюбуа.

3 апреля WBA официально санкционировала поединок Усик – Дюбуа.

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