Усик – Дюбуа: промоутер украинского чемпиона сделал решительное заявление о возможном реванше

Александр Красюк отметил, что британец вышел на бой с украинцем с "грязным планом".

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, ответил на желание команды британца Даниэля Дюбуа провести реванш с украинцем.

"Все хотят получить реванш после поражения, но при всем уважении к Даниэлю Дюбуа, которого мы чтим как гостя и соперника, трудно выразить уважение за то, как они вели бой и за то, как они хотели одержать победу.

Конечно, иногда случается, что ты куда-то наносишь незаконный удар. Это нормально. Но если ты продолжаешь это делать систематически, значит, у тебя есть какой-нибудь грязный план.

Бокс – это чистое искусство. Это чистый спорт, и он должен оставаться таковым. Вот почему этот парень должен заслужить реванш", – сказал Красюк в комментарии Boxingnews 24.

Напомним, Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде и защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF. Однако не обошлось без скандала. В пятом раунде британец мощным ударом попал украинцу ниже пояса. Из-за этого рефери дал Усику несколько минут на восстановление, после чего Александр поднялся на ноги и поединок продолжился.

После боя Дюбуа заявил, что у него украли победу. По мнению британского боксера, его удар пришелся Усику не ниже пояса, а точно в живот. Промоутер британца Фрэнк Уоррен сообщил о намерениях обжаловать результат боя и потребовать назначения реванша.

Ранее сообщалось, что Усик остроумно прокомментировал скандальный удар Дюбуа ниже пояса.

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