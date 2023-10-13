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Усик – Дюбуа: WBA вынесла окончательный вердикт касательно апелляции британца на результат боя

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Усик – Дюбуа: WBA вынесла окончательный вердикт касательно апелляции британца на результат боя

Усик – Дюбуа / Фото: Associated Press

Всемирная боксерская ассоциация отклонила требования команды Даниэля аннулировать результат поединка.

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) рассмотрела апелляцию Даниэля Дюбуа на на результат боя против чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика.

После детального изучения апелляции WBA постановила, что результат чемпионского боя остается в силе. В организации не нашли никаких доказательств того, что решение рефери во время резонансного эпизода в 5-м раунде поединка было ошибочным.

"После тщательного изучения материалов апелляции, всех документов и доказательств, представленных как апеллянтом, так и ответчиком, комитет постановил, что доказательств апеллянта недостаточно для отмены результата поединка Усик – Дюбуа. Это решение касательно боя не будет отменено.

Комитет пришел к выводу, что ни одна из представленных видеозаписей не содержит убедительных доказательств того, что решение рефери по поводу удара ниже пояса было неправильным", – говорится в отчете WBA.

Напомним, в ночь на 27 августа Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде и защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF.

В пятом раунде боя произошел скандальный эпизод – британец нанес украинцу удар ниже пояса, после чего тот упал на канвас ринга. Рефери не стал отсчитывать нокдаун, а дал Александру несколько минут на восстановление.

После боя Дюбуа заявил, что у него украли победу. По мнению британского боксера, его удар пришелся Усику не ниже пояса, а точно в живот. Даниэль выразил уверенность, что нокаутировал украинца и должен был завладеть чемпионскими поясами. В связи с этим в команде Дюбуа требовали аннулировать результат боя с Усиком.

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Дата публикации
Просмотры
1115
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