Усик – Дюбуа: WBA вынесла окончательный вердикт касательно апелляции британца на результат боя

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) рассмотрела апелляцию Даниэля Дюбуа на на результат боя против чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика.

После детального изучения апелляции WBA постановила, что результат чемпионского боя остается в силе. В организации не нашли никаких доказательств того, что решение рефери во время резонансного эпизода в 5-м раунде поединка было ошибочным.

"После тщательного изучения материалов апелляции, всех документов и доказательств, представленных как апеллянтом, так и ответчиком, комитет постановил, что доказательств апеллянта недостаточно для отмены результата поединка Усик – Дюбуа. Это решение касательно боя не будет отменено.

Комитет пришел к выводу, что ни одна из представленных видеозаписей не содержит убедительных доказательств того, что решение рефери по поводу удара ниже пояса было неправильным", – говорится в отчете WBA.

Напомним, в ночь на 27 августа Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде и защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF.

В пятом раунде боя произошел скандальный эпизод – британец нанес украинцу удар ниже пояса, после чего тот упал на канвас ринга. Рефери не стал отсчитывать нокдаун, а дал Александру несколько минут на восстановление.

После боя Дюбуа заявил, что у него украли победу. По мнению британского боксера, его удар пришелся Усику не ниже пояса, а точно в живот. Даниэль выразил уверенность, что нокаутировал украинца и должен был завладеть чемпионскими поясами. В связи с этим в команде Дюбуа требовали аннулировать результат боя с Усиком.

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