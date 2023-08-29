Усик – Дюбуа: WBA выступила с официальным заявлением касательно скандального удара британца ниже пояса

В организации окончательно констатировали, что попадание Даниэля было с нарушением правил.

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) прокомментировала результат боя между чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

В своем заявлении на официальном сайте WBA сообщила, что Усик остается чемпионом мира после того, как нокаутировал Дюбуа в девятом раунде.

Не обошли стороной в организации и скандальный эпизод в 5-м раунде боя, когда британец попал украинцу ниже пояса. Там отметили, что удар Дюбуа был запрещенным, поэтому рефери принял правильное решение, когда не стал отсчитывать нокдаун, а дал Александру время на восстановление.

"Александр Усик остается чемпионом Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе после победы над Даниэлем Дюбуа техническим нокаутом в девяти раундах в эту субботу на стадионе во Вроцлаве, Польша. Усик во второй раз сохранил свой золотой пояс, а также титулы WBO и IBF после отличного выступления, в котором он работал с умом и точностью, чтобы одержать победу.

Усик показывал хороший бокс, полагался на джеб и работу ног, чтобы доминировать над Дюбуа, который не облегчил ему этот вечер и пошел один на один с чемпионом, но в конце концов не смог достичь своей цели.

В бою был драматичный момент, когда Дюбуа нанес удар ниже пояса, от которого Усик упал на канвас. Область, куда он попал, вызвала споры о законности удара, но рефери принял решение, что удар пришелся в зону ниже пояса, и дал Усику необходимое время для восстановления, чтобы продолжить бой.

Получив незаконный удар, украинец изменил свое отношение и стал действовать чуть более агрессивно, чтобы добыть два нокдауна в бою и победить в девятом раунде.

Победа стала 21-й в профессиональной карьере Усика, в активе которого 14 нокаутов. Тем временем на счету Дюбуа сейчас 19 побед, 2 поражения и 18 нокаутов", – говорится в сообщении WBA.

Напомним, после боя Дюбуа заявил, что у него украли победу. По мнению британского боксера, его удар пришелся Усику не ниже пояса, а точно в живот. Промоутер британца Фрэнк Уоррен сообщил о намерениях обжаловать результат боя и потребовать назначения реванша.

А вот бывший соперник Усика британец Тони Белью встал на защиту украинца после скандала в бою с Дюбуа.

Ранее сообщалось, что промоутер украинского чемпиона Александр Красюк сделал решительное заявление о возможном реванше Усик – Дюбуа.

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