Усик - Джошуа: букмекеры определили фаворита боя-реванша

Точная дата поединка пока неизвестна.

В следующем году чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Александр Усик будет защищать пояса в повторном поединке с Энтони Джошуа, которого сенсационно победил в сентябре 2021 года.

Точной даты боя еще нет. По словам промоутера британского боксера Эдди Хирна , реванш планируют на март 2022 года. Джошуа уже активировал опцию реванша, которая была прописана в контракте на первый поединок с украинцем.

В свою очередь, букмекеры уже обнародовали коэффициенты на вторую битву Усика с Джошуа и они кардинально отличаются от котировок на первый бой. Теперь уже украинский боксер является фаворитом поединка.

На победу Усика можно поставить с коэффициентом 1.44. На то, что Джошуа сможет взять реванш - 3.00. Ничья, как наименее вероятный результат в боксе, оценена коэффициентом 21.00.

В ночь на 26 сентября Усик победил Джошуа единогласным судейским решением — 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе.

завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В активе 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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