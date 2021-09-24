Усик - Джошуа: файткард вечера бокса и когда начнется бой

На кону главного поединка - четыре титула в супертяжелом весе.
В субботу, 25 сентября, на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне состоится долгожданный бой между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.
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На кону в этом поединке будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO, которыми владеет Джошуа.
Полный кард вечера бокса в Лондоне насчитывает 7 боев. Поединок Усик - Джошуа, ориентировочно, начнется после 23:00 по киевскому времени.
Главное событие:
Энтони Джошуа (24-1) - Александр Усик (18-0), (WBA, IBF, IBO и WBO)
Основной кард:
Лоуренс Околи (16-0) - Дилан Прасович (15-0), (WBO в первом тяжелом весе)
Каллум Смит (27-1) - Ленин Кастилло (21-3-1)
Максим Продан (19-0-1) - Флориан Марку (8-0-1)
Кристофер Оусли (12-0) - Хасан Байсангуров (21-1), (вакантный титул IBF Inter-Continental)
Даниэль Лапин (4-0) - Павел Мартынюк (4-7)
Кэмпбелл Хаттон (3-0) - Сонни Мартинез (2-4)
- 34-летний Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.
- На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.
Ранее ТСН Проспорт писал, что стал известен гонорар Джошуа за чемпионскую битву с Усиком.
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