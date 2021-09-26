Усик - Джошуа: промоутер рассказал, когда и где планируют устроить бой-реванш

Согласно контракту, украинец и британец не могут провести другие бои, пока во второй раз не встретятся в ринге.

Британский промоутер Эдди Хирн после победы Александра Усика над Энтони Джошуа поделился информацией, когда ждать второй поединок между боксерами. В контракте на первый бой была прописана опция реванша в случае поражения Эй Джея.

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По словам Хирна, запланированная дата боя-реванша между Усиком и Джошуа - февраль-март 2022 года. Именно над этими временными сроками будут работать стороны.

Что касается места проведения второго боя между украинцем и британцем, то Усик на пресс-конференции заявил, что хочет провести его в Украине на столичном "Олимпийском". Правда, Хирн уже успел огорчить Александра, назвав проведение поединка в Киеве маловероятным.

"Маловероятно, что реванш состоится в Украине. Не исключено, что это будет международная локация, но я думаю, что это будет Великобритания", - сказал Хирн.

Промоутер украинца Александр Красюк рассказал, что, согласно подписанному контракту на первый бой, реванш между Усиком и Джошуа должен состояться немедленно, боксеры не имеют права проводить промежуточные поединки.

"Когда мы пытались договориться о поединке, то нам пришлось немного подождать, прежде чем официально анонсировать бой. Переговоры заняли больше времени, так как нам было важно проработать все детали сделки, в том числе и пункт об обязательном реванше. Ведь контракт, который мы подписывали предусматривал не один поединок, а целых два.

Да, у Джошуа есть право на использование опции реванша, немедленного реванша, уточню. Согласно контракту, никак нельзя провести промежуточный бой перед реваншем", - сказал Красюк в комментарии Behind The Gloves.

Усик победил Джошуа единогласным судейским решением - 117-112, 116-112 и 115-113. В последнем раунде украинец был близок к тому, чтобы нокаутировать британца, но Джошуа спас финальный гонг , прозвучавший на 5 секунд раньше.

В последнем раунде украинец был близок к тому, чтобы нокаутировать британца, но , прозвучавший на 5 секунд раньше. Усик отобрал у Джошуа титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. Александр стал чемпионом мира во второй для себя весовой катерии. Ранее он собрал все четыре самые престижные пояса в крузервейте.

Для 34-летнего Усика это был 19-й поединок в профессионалах. В его активе 19 побед.

На счету 31-летнего Джошуа 26 боев. Британец получил 24 победы и потерпел 2 поражения.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Усик прокомментировал свою победу над Джошуа. Также Александр записал видеообращение после победы над британцем, заявив, что "Пояса едут домой".

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