Усик - Джошуа: все самое главное о мегафайте двух олимпийских чемпионов

На кону в поединке будут стоять четыре чемпионских пояса.
В субботу, 25 сентября, поздним вечером состоится бой между украинцем Александром Усиком и чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа.
Поединок пройдет в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур". Начнется бой ориентировочно уже 26 сентября в 00:00 по киевскому времени.
На кону в этом поединке будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO, которыми владеет Джошуа.
РАСПИСАНИЕ МЕДИА-СОБЫТИЙ ПЕРЕД БОЕМ
Вторник, 21 сентября - открытые тренировки
Четверг, 23 сентября - пресс-конференция и дуэль взглядов
Пятница, 24 сентября - процедура взвешивания
Суббота, 25 сентября - интервью и сам бой
ФАЙТКАРД НАСЧИТЫВАЕТ 7 БОЕВ
Главное событие:
Энтони Джошуа (24-1) - Александр Усик (18-0), (WBA, IBF, IBO и WBO)
Основной кард:
Лоуренс Околи (16-0) - Дилан Прасович (15-0), (WBO в первом тяжелом весе)
Каллум Смит (27-1) - Ленин Кастилло (21-3-1)
Максим Продан (19-0-1) - Флориан Марку (8-0-1)
Кристофер Оусли (12-0) - Хасан Байсангуров (21-1), (вакантный титул IBF Inter-Continental)
Даниэль Лапин (4-0) - Павел Мартынюк (4-7)
Кэмпбелл Хаттон (3-0) - Сонни Мартинез (2-4)
ПРОГНОЗЫ БУКМЕКЕРОВ
Букмекеры в предстоящем противостоянии отдают предпочтение британскому чемпиону. На победу Джошуа они дают коэффициент 1.49. На успех украинского боксера - 2.90. Ничья, как наименее вероятный результат в боксе, оценена коэффициентом 21.00.
На победу Джошуа нокаутом можно поставить с коэффициентом 2.20, по очкам - 3.15. На победу Усика судейским решением принимаются ставки с коэффициентом 3.75, нокаутом - 5.50.
- 34-летний Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.
- На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.
- Усик и Джошуа - олимпийские чемпионы Лондона-2012. Александр завоевал "золото" в весовой категории до 91 килограмма, Энтони - в дивизионе свыше 91 килограмма.