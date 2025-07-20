"Усик – эксперт по выключению света": реакция соцсетей на победу украинца в реванше c Дюбуа

Усик – Дюбуа / © x.com/DAZNBoxing

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В ночь на 20 июля украинский боксер Александр Усик нокаутировал британца Даниеля Дюбуа в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Поединок состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершился досрочной победой Усика в пятом раунде.

Благодаря этому Усик в третий раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира. Впервые это произошло в 2018 году, когда украинец победил россиянина Мурата Гассиева в бою за все титулы крузервейта (весовая категория до 90,7 кг). А в 2024 году Александр выборол звание "абсолюта" уже в супертяжелом весе, одолев британца Тайсона Фьюри.

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Вашему вниманию комментарии болельщиков, которые в соцсетях бурно отреагировали на триумф украинского боксера.

"Только приехали с позиций, а тут уже Усик чемпион".

"Усик – гений бокса"

"Александр Усик с присущим ему прагматизмом нокаутировал Дюбуа и поблагодарил бойцов на фронте".

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"Я впечатлен. Усик был заметно сильнее".

"Усик нокаутировал Дюбуа в 5-м раунде и стал абсолютным чемпионом мира! Это третий "абсолют" в карьере Усика – сначала он собрал все пояса в крузервейте, а затем дважды – в хевивейте".

"Усик сводил Дюбуа в школу".

"Усик же предупредил, не говори гоп, пока не перепрыгнешь".

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"Как хорошо Усик поставил его на колени".

"Супер! Поздравляем чемпиона. Ни минуты не сомневалась, что Усик победит".

"Усик – эксперт по выключению света. Надо дать ему прозвище Блэкаут".

"Дюбуа не оплатил свет, и ДТЭК его выключил. Усик чемпион. Слава Украине".

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На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа.

Также доступно видео эффектного нокаута в реванше Усик – Дюбуа.

Теперь в послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

На счету 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) и три поражения в 25 поединках. Даниель уже прокомментировал поражение от Усика в реванше.

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Напомним, Усик во второй раз одержал победу над Дюбуа. Впервые боксеры встретились в ринге в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниэля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.