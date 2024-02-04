Усик – Фьюри: боксерам грозит огромный штраф, если бой за "абсолюта" снова сорвется

Очередная отмена поединка существенно ударит по кошельку того из бойцов, который не сможет выйти в ринг.

В воскресенье, 3 февраля, стала известна новая дата боя между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Поединок, который перенесли с 17 февраля из-за травмы британского боксера, состоится 18 мая . Место проведения не изменилось – Эр-Рияд (Саудовская Аравия).

Чтобы бой за звание абсолютного чемпиона мира не сорвался снова, организаторы установили санкции, которые могут быть применены к боксерам, если кто-нибудь из них не выйдет на поединок 18 мая.

Как сообщил Турки Аль аш-Шейх, руководитель Главного управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии, если Усик или Фьюри откажется биться в запланированную дату, то он будет обязан выплатить своему сопернику денежную компенсацию в размере 10 миллионов долларов.

"Последняя попытка, когда мы можем провести этот бой, и я определил дату – 18 мая. У меня есть гарантии от обоих боксеров – 10 миллионов долларов, если кто-то откажется от боя (получит его соперник – прим.). 10 миллионов не от нас, мы гарантируем это – 10 миллионов из их личных средств", – заявил Аль-Аш-Шейх.

Напомним, поединок Усик-Фьюри должен был состояться 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде, однако из-за травмы британца весь вечер бокса перенесли. Во время спарринга "Цыганский король" получил серьезное рассечение, в результате чего ему пришлось накладывать швы.

Отметим, что бой между Усиком и Фьюри отложили уже в третий раз. 29 апреля 2023 года боксеры должны были биться на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, но стороны не смогли согласовать условия контракта на поединок, из-за чего он был отменен.

Позже планировалось, что бой за звание абсолютного чемпиона мира состоится 23 декабря 2023-го, но его перенесли из-за травмы, которую "Цыганский король" получил в поединке против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

Напомним, победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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