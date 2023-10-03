Усик – Фьюри: букмекеры назвали фаворита боя за звание абсолютного чемпиона мира

Украинец и британец проведут поединок за все пояса супертяжелого дивизиона.

29 сентября стало известно, что чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик и обладатель титула WBC Тайсон Фьюри подписали контракт на бой за звание "абсолюта" в супертяжелом весе.

Долгожданный объединительный поединок состоится в Саудовской Аравии. Дата его проведения пока неизвестна.

По словам промоутера "Цыганского короля" Фрэнка Уоррена, официально ее планируют объявить после выставочного боя Фьюри против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, который состоится 28 октября в Саудовской Аравии. По информации СМИ, украинец и британец могут сойтись в ринге 23 декабря 2023-го или в январе 2024 года.

Победитель боя Усик – Фьюри навсегда впишет свое имя в историю бокса, ведь станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был легендарный британец Леннокс Льюис, который в 1999 году в объединительном поединке победил американца Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в хевивейте с четырьмя главными титулами.

Букмекеры уже принимают ставки на поединок между украинцем и британцем за абсолютное чемпионство.

Прогнозы букмекеров на бой Усик – Фьюри

Букмекеры считают фаворитом предстоящего поединка "Цыганского короля". На победу Фьюри можно поставить с коэффициентом 1,43. Выигрыш Усика – 2,95.

Ничья, как наименее вероятный результат в боксе, оценена коэффициентом 21,00.

По мнению букмекеров, наиболее вероятным результатом боя является победа британца по очкам – 2,00. Успех Фьюри нокаутом оценивается коэффициентом 4,50.

Победа Усика судейским решением – 3,80. Досрочный триумф украинского боксера – 7,50.

Читайте также:

Усик отреагировал на объявление поединка с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира

Пророчит нокаут: экс-тренер Джошуа дал смелый прогноз на бой Усик – Фьюри

Китайский претендент на титул Усика сделал прогноз на бой украинца против Фьюри за звание "абсолюта"