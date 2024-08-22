Усик – Фьюри: букмекеры определили фаворита боя-реванша

21 декабря 2024 года украинский чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик проведет бой-реванш с британцем Тайсоном Фьюри.

Поединок состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будут стоять все титулы, которыми владеет украинский боксер.

В отличие от первого боя, в котором Усик победил Фьюри раздельным решением судей, в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира.

Ранее Александр отказался от титула IBF. Новым обладателем этого пояса стал британец Даниэль Дюбуа, который досрочно победил хорвата Филиппа Хрговича.

В поединке между Дюбуа и Хрговичем на кону стоял временный титул IBF в супертяжелом весе, но после того, как Усик добровольно освободил пояс, Даниэля повысили до полноценного чемпиона. Первую защиту титула IBF он проведет в бою против своего соотечественника Энтони Джошуа, который состоится 21 сентября на арене "Уэмбли" в Лондоне.

Тем временем букмекеры уже принимают ставки на второй поединок между Усиком и Фьюри.

Прогнозы букмекеров на реванш Усик – Фьюри

По оценкам букмекеров, явным фаворитом поединка является украинец. На победу Усика можно поставить с коэффициентом 1,54. Выигрыш Фьюри – 2,50.

Ничья, как наименее вероятный результат в боксе, оценена коэффициентом 16,00.

Наиболее вероятным результатом боя букмекеры считают победу Усика по очкам – 2,25. Триумф Александра нокаутом – 4,50.

Досрочная победа "Цыганского короля" оценивается коэффициентом 4,10. Успех британца судейским решением – 6,50.

Усик – Фьюри: итоги первого боя

В ночь на 19 мая 2024 года Усик победил Фьюри раздельным решением судей (115-112, 114-113, 113-114) в главном поединке боксерского шоу в Эр-Рияде. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя Усик – Фьюри, а также видео эмоциональной реакции украинца после победы над британцем.

Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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