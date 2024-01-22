Усик – Фьюри: бывший абсолютный чемпион мира спрогнозировал победителя исторического поединка

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Джош Тейлор поделился своим прогнозом на грядущий объединительный бой в супертяжелом весе между чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По мнению 33-летнего британца, "Цыганский король" станет победителем этого поединка, однако Усик сможет создать Фьюри существенные проблемы.

"Я давно уже говорил, что хороший большой боксер побьет хорошего маленького боксера. Я считаю Фьюри слишком большим и думаю, он будет пытаться использовать это как преимущество.

Вы видели, что Усик не любит ударов по нижнему этажу, но отталкиваясь от двух последних выступлений, Фьюри также не выглядел великолепно. Это тяжелый поединок для прогноза.

Я уверен, что Фьюри победит, но считаю, что у Усика есть все, чтобы стать его ночным кошмаром. Бой может пойти по одному или двум путям. Это может быть действительно неудобный поединок для Тайсона. Или он пойдет вперед, используя свой естественный вес, силу, размер и пытаясь его одолеть. Но я вижу, как Тайсон победит", – сказал Тейлор в комментарии YouTube-каналу iFL TV.

Поединок Усик – Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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