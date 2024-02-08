Усик – Фьюри: бывший соперник украинца сделал прогноз на бой за звание "абсолюта"

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью поделился своим прогнозом на поединок между чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

41-летний британец считает, что украинский боксер сможет победить в бою за звание абсолютного чемпиона мира, невзирая на психологическое давление от "Цыганского короля".

"Фьюри пытается влезть в голову Усика, как я делал в свое время, но у него ничего не получится, Александр не ведется на такое, он победит.

Усик на самом деле очень хорошо говорит по-английски, он просто не очень хорошо понимает его. Я его самый большой фанат", – приводит слова Белью talkSPORT.

К слову, в ноябре 2018 года Усик победил Белью нокаутом в восьмом раунде, защитив звание абсолютного чемпиона мира в крузервейте.

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Напомним, поединок Усик – Фьюри должен был состояться 17 февраля, однако из-за травмы британца его перенесли на 18 мая . Место проведения боя не изменилось – боксеры сойдутся в ринге в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Во избежание повторного срыва поединка организаторы установили санкции, которые будут применены к Усику или Фьюри, если кто-то из них не выйдет в ринг 18 мая. Боксерам грозит огромный штраф в случае отказа биться в запланированную дату.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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