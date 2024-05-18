Усик – Фьюри: бывший соперник украинца сделал прогноз на бой за звание "абсолюта"

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Майрис Бриедис поделился ожиданиями от боя между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Латвийский боксер заявил, что считает украинца фаворитом поединка за звание абсолютного чемпиона мира.

"Тайсон Фьюри – чрезвычайный боец. Это будет непростой бой. Думаю, он будет очень напряженным. Я считаю, что Усик очень трудолюбив, он очень усердно готовился к этому бою. Как и к первому поединку против Джошуа, он готовился восемь месяцев. Мой прогноз – я склоняюсь на 70 процентов, что победит Усик", – сказал Бриедис в комментарии для Sky Sports.

Отметим, что Усик и Бриедис бились на ринге в 2018 году в рамках Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Тогда украинец победил разделенным решением судей и стал обладателем титулов WBC и WBO в тяжелом весе.

Когда бой Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира

Поединок Усик – Фьюри состоится 18 мая в саудовском Эр-Рияде. Сначала бой был запланирован на 17 февраля, однако из-за травмы, которую британец получил во время одного из спаррингов, его перенесли на другую дату.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция боя Усик – Фьюри. Ориентировочное время начала поединка – не раньше 00:30 воскресенья, 19 мая по киевскому времени.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Напомним, накануне боя Усик и Фьюри показали вес. Также боксеры провели финальную дуэль взглядов, во время которой британец толкнул украинца.

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