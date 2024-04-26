Усик – Фьюри: где и когда смотреть бой за звание абсолютного чемпиона мира

Украинец и британец сразятся за все главные титулы хевивейта.

18 мая чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик проведет объединительный бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Сначала бой между украинцем и британцем был запланирован на 17 февраля, однако из-за травмы, которую "Цыганский король" получил во время одного из спаррингов, его пришлось перенести.

Где смотреть бой Усик – Фьюри

Эксклюзивным транслятором поединка между Усиком и Фьюри на территории Украины стал медиасервис MEGOGO.

Посмотреть бой можно будет по подпискам "Легкая", "Оптимальная", "Максимальная" и "Спорт".

Трансляция будет доступна в разделе "Спорт", на собственном канале "MEGOGO Гонг" и отдельном поп-ап-канале в разделе "Телевидение", который появится на сервисе в день события.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция боя Усик – Фьюри.

Победитель поединка Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Читайте также:

Усик – Фьюри: букмекеры изменили котировки после переноса боя за звание абсолютного чемпиона мира

"Проиграет и сразу завершит карьеру": экс-чемпион мира дал неожиданный прогноз на бой Усик – Фьюри

Усик – Фьюри: боксерам грозит огромный штраф, если бой за "абсолюта" снова сорвется