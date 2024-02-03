Усик – Фьюри: исторический вечер бокса в Саудовской Аравии официально перенесли

Вечер бокса, главным событием которого должен был стать бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри, отложили на неопределенный срок.

Об этом официально сообщил Турки Аль аш-Шейх, руководитель Главного управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии.

Боксерский вечер в Эр-Рияде должен был состояться 17 февраля 2024 года, но из-за травмы, которую "Цыганский король" получил во время спарринга, событие пришлось перенести на более поздний срок.

Новая дата вечера бокса будет определена в зависимости от сроков, которые понадобятся Фьюри для восстановления после повреждения.

Таким образом, 17 февраля вечер бокса в Эр-Рияде не состоится. Отложен не только главный бой, но и семь поединков андеркарда. Организаторы сообщили, что владельцам билетов вернут деньги.

"Стало известно, что долгожданный боксерский поединок между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком отложен. Решение было принято после того, как Фейри получил рассечение над правым глазом во время тренировки в Эр-Рияде. Запланированный на 17 февраля вечер бокса в Эр-Рияде будет перенесен на более поздний срок, а билеты вернут публике.

После того, как медицинская бригада оценит степень повреждения Фьюри, появится более четкое представление о сроках восстановления. На этом этапе все заинтересованные стороны, включая нашу, будут тщательно сотрудничать, чтобы как можно быстрее объявить новую дату поединка", – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что обязательный претендент на пояс IBF в супертяжелом весе хорват Филипп Хргович выразил готовность заменить Фьюри в поединке с Усиком и 17 февраля боксировать с украинцем за его титулы.

Напомним, бой между Усиком и Фьюри отложили уже в третий раз. 29 апреля 2023 года боксеры должны были биться на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, но стороны не смогли согласовать условия контракта на поединок, из-за чего он был отменен.

Позже планировалось, что бой за звание абсолютного чемпиона мира состоится 23 декабря 2023-го, но его перенесли из-за травмы, которую "Цыганский король" получил в поединке против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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