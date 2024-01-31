Усик – Фьюри: известный украинский боксер сделал неожиданный прогноз на бой за звание "абсолюта"

Украинский боксер второго среднего веса Сергей Деревянченко поделился ожиданиями от предстоящего поединка между чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По мнению Деревянченко, незначительным фаворитом является "Цыганский король". В то же время, Сергей отметил, если британец подойдет к поединку с Усиком в такой же плохой форме, как в последнем бою против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, то непременно потерпит поражение.

"Я немного отдаю предпочтение Фьюри. Хотя и считаю, что в предыдущем поединке (против Фрэнсиса Нганну – прим.) он проиграл. Это лично моя точка зрения. Думаю, что если он будет выглядеть так же против Усика, то Александр должен его проходить.

Но все же нужно отдать должное и Нганну. Он очень здоровенный, очень коренастый, у него очень мощный удар. У Усика совсем другие сильные стороны. У него сильная работа ног. Он классно двигается. Вопрос в том, как он будет их использовать против Фьюри, учитывая, что он ниже и что у него меньший размах рук.

Вопрос в том, как он будет на ногах "раздергивать" Фьюри, как будет его "вытаскивать" на себя...", – цитирует Деревянченко Национальная лига профессионального бокса Украины.

Поединок Усик – Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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