Усик – Фьюри: какие гонорары получат боксеры за бой-реванш

Второй поединок между украинцем и британцем состоится 21 декабря 2024 года.

21 декабря 2024 года украинский обладатель титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик проведет бой-реванш с британским экс-чемпионом Тайсоном Фьюри.

Поединок состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Будут разыгрываться все титулы, которыми сейчас владеет украинский боксер.

В отличие от первого боя, в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, поскольку раньше Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

Сколько денег Усик и Фьюри заработают за реванш

По информации The Sportster, общий гонорар реванша Усик – Фьюри составит 190 миллионов долларов. Причем эта сумма будет распределена в соотношении 60% на 40% в пользу победителя первого поединка, в котором украинец одолел британца раздельным решением судей.

Таким образом, гонорар Усика составит 114 миллионов долларов, а Фьюри – 76 миллионов долларов.

Следует отметить, что это гарантированные гонорары боксеров, не зависящие от результатов продаж платных трансляций боя (PPV).

Напомним, за первый очный поединок, который состоялся 19 мая 2024 года в Эр-Рияде, украинец и британец получили рекордные гонорары в карьере.

Тогда боксеры на двоих заработали 150 миллионов долларов, однако "Цыганскому королю" досталось более чем вдвое больше денег, несмотря на то, что Александр владел большим количеством поясов – 70% на 30% в пользу британца.

То есть гонорар Фьюри за первый бой составил 105 миллионов долларов, а Усик получил 45 миллионов долларов.

Выиграв первый поединок, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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