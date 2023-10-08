Усик – Фьюри: легендарный Холифилд дал прогноз на бой за звание абсолютного чемпиона мира

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд сделал прогноз на бой между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

60-летний американец заявил, что украинский боксер не сможет победить британца. В то же время он считает, что у Энтони Джошуа есть лучшие шансы одолеть "Цыганского короля", если бы такой поединок состоялся.

"Нет, Усик не победит Фьюри. Думаю, Тайсон показал, что он отличный боец. Среди всех боксеров он именно тот, кто способен вносить коррективы, а это делает тебя лучше.

Джошуа выше Усика, и они с Фьюри оба сильны, так что все будет зависеть от скорости. Я думаю, что Энтони Джошуа – идеальный боец для поединка с Тайсоном, потому что они одинакового роста. Когда они подерутся, все будет одинаковым, все сведется к тому, кто окажется сильнее.

Кажется, что здесь нужно отдать предпочтение Энтони Джошуа, но пока их бой не состоится, это лишь предположение", – приводит слова Холифилда Boxing Social.

29 сентября стало известно, что Усик и Фьюри подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе, который состоится в Саудовской Аравии.

Дату проведения поединка собираются официально объявить после выставочного боя Фьюри против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, который состоится 28 октября в Саудовской Аравии. По информации СМИ, украинец и британец могут сойтись в ринге 23 декабря 2023-го или в январе 2024 года.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Читайте также:

"За гранью возможного": экс-чемпион мира оценил шансы Усика победить Фьюри

Пророчит нокаут: экс-тренер Джошуа дал смелый прогноз на бой Усик – Фьюри

Китайский претендент на титул Усика сделал прогноз на бой украинца против Фьюри за звание "абсолюта"