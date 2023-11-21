Усик – Фьюри: легендарный Холифилд неожиданно изменил свое мнение насчет победителя боя за "абсолюта"

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд поделился новым прогнозом на бой между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

61-летний американец, который ранее считал фаворитом поединка "Цыганского короля", изменил свое мнение после неоднозначной победы британца над экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Теперь Холифилд склоняется к тому, что триумфатором битвы за звание абсолютного чемпиона мира станет Усик, а не Фьюри.

"Выступление Фьюри c Нганну не было хорошим. Возможно, он воспринимал свою победу как должное. А жизнь тебе показывает, что если ты что-то воспринимаешь как должное, это может выйти тебе боком. Я думаю, что это вышло боком для Фьюри. Надеюсь, что он сделает выводы после этого боя.

Бой Усик – Фьюри будет сложным для обоих. Я думаю, что Усик победит, потому что Александр – жесткий боец, который не сдается, и он быстрее. Я считаю, что Тайсон Фьюри не сможет справиться с тем количеством ударов, которые он будет выбрасывать", – сказал Холифилд в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Поединок Усик – Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Бой между украинцем и британцем планировали провести 23 декабря 2023 года, но его перенесли из-за травмы, которую "Цыганский король" получил в поединке против Нганну.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был легендарный Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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