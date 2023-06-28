Усик – Фьюри: легендарный Холифилд сделал прогноз на потенциальный бой за звание "абсолюта"

Легендарный американский боксер Эвандер Холифилд высказался о возможном бое между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По мнению 60-летнего Холифилда, этот поединок завершится победой "Цыганского короля". Он отметил, что британец является единственным боксером, который способен менять свою тактику на протяжении боя.

"Сможет ли Усик победить Фьюри? Лично мне кажется, что нет. Тайсон Фьюри уже показал, что он отличный боец. Среди всех боксеров он единственный, кто умеет менять свою тактику по ходу боя. А когда ты это делаешь, то становишься лучше.

Дело в том, что Фьюри никто никогда не побеждал. Поэтому я не знаю, сможет ли Усик победить его. Никто этого не делал. И пока Фьюри не побьют, как можно говорить, что кто-то на это способен? Если тебя никто не победил, ты не показал, что можешь проиграть", – сказал Холифилд в интервью Boxing Social.

Напомним, 29 апреля Усик и Фьюри должны были биться на стадионе "Уэмбли" в Лондоне за звание абсолютного чемпиона мира, но стороны не смогли согласовать условия контракта на поединок, из-за чего он был отменен.

После этого команда украинца начала переговоры о бое с обязательным претендентом на титул WBA британцем Даниэлем Дюбуа. В начале апреля WBA официально санкционировала поединок Усик – Дюбуа, который планируют организовать в конце лета.

В то же время, объединительный бой между Усиком и Фьюри может состояться в декабре 2023 года в Саудовской Аравии. Ранее сообщалось, что украинец и британец получат космические гонорары, если согласятся выйти в ринг.

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