Усик – Фьюри: лучшие моменты боя за звание абсолютного чемпиона мира (видео)

В ночь на 19 мая украинец Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Поединок в саудовском в Эр-Рияде продолжался все 12 раундов, по итогам которых судьи раздельным решением отдали победу Усику – 115-112, 114-113 и 113-114.

Отметим, что в конце девятого раунда Усик отправил Фьюри в нокдаун. После серии ударов от украинца "Цыганский король" повис на канатах, а рефери отсчитывал британцу до восьми. Затем бой возобновился, но сразу раздался гонг, что дало Тайсону паузу для восстановления.

Вашему вниманию видео лучших моментов победного для украинского боксера поединка.

Усик – Фьюри: видеообзор боя за звание абсолютного чемпиона мира

Напомним, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Теперь в послужном списке 37-летнего Усика 22 победы (14 – нокаутом) в 22 поединках. Шесть из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

Для 35-летнего Фьюри поражение от Усика стало первым в профессиональном боксе. Также в его активе 34 победы (24 – нокаутом) и одна ничья.

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