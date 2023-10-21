Усик – Фьюри: менеджер "Цыганского короля" рассекретил дату боя за звание "абсолюта"

Украинец и британец планируют побиться еще до конца 2023 года.

Спенсер Браун, менеджер обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, рассказал, когда его клиент должен провести поединок против чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика.

По его словам, команды обоих боксеров нацелены на то, чтобы объединительный бой состоялся 23 декабря этого года.

"Вчера я разговаривал с менеджерами Усика. Мы полностью ориентируемся на 23 декабря. Мы готовимся к поединку целого поколения. Такого не было 20 лет и, пожалуй, не повторится следующие 20 лет, если вообще когда-нибудь произойдет.

Это минное поле, и вам нужны конкретные ингредиенты, чтобы из этого испечь торт. Сейчас Фрэнк Уоррен (промоутер Фьюри – прим.) выполняет отличную работу, как и его сын Джордж. Они прекрасно трудятся. Сейчас я могу вам категорично сказать, что мы нацелены на 23 декабря, поэтому больше нас никто не волнует", – сказал Браун в комментарии Boxing King Media.

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29 сентября стало известно, что Усик и Фьюри подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе, который состоится в Саудовской Аравии.

Дату проведения поединка собираются официально объявить после выставочного боя Фьюри против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, который состоится 28 октября в Саудовской Аравии. По информации СМИ, украинец и британец могут сойтись в ринге 23 декабря 2023-го или в январе 2024 года.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был легендарный Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Ранее сообщалось, что легендарный Эвандер Холифилд дал прогноз на бой за звание абсолютного чемпиона мира между Усиком и Фьюри.

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