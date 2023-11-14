Усик – Фьюри: названа новая дата боя за звание абсолютного чемпиона мира

Украинец и британец планируют сойтись в ринге уже в феврале следующего года.

Стало известно, когда состоится долгожданный поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Как сообщает International Boxing News, объединительный бой между украинцем и британцем рассчитывают устроить 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

По информации источника, боксеры уже подписали контракт. Официальное объявление поединка ожидается на этой неделе.

Напомним, изначально планировалось, что бой за звание абсолютного чемпиона мира состоится 23 декабря 2023-го, но его перенесли из-за травмы, которую "Цыганский король" получил в поединке против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

Отметим, что бой между Усиком и Фьюри отложили уже не впервые. 29 апреля 2023-го боксеры должны были биться на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, но стороны не смогли согласовать условия контракта на поединок, из-за чего он был отменен.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был легендарный Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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